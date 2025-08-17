Star-Regisseur Martin Scorsese bekommt eigenen Doku-Film

Martin Scorsese (82), einer der einflussreichsten Regisseure unserer Zeit, wird in einer neuen Dokumentarserie auf Apple TV+ porträtiert. Ab dem 17. Oktober können Fans des visionären Filmemachers in "Mr. Scorsese" einen beeindruckenden Blick auf das Leben und Werk des Künstlers werfen. Inszeniert von der preisgekrönten Regisseurin Rebecca Miller, beleuchtet die Serie, wie Martins facettenreiches Leben seine unverwechselbaren Filme geprägt hat. Von seinen Anfängen als Filmstudent bis zu seinen Meisterwerken wie "Taxi Driver" wird die Dokumentation das Schaffen des Regisseurs in einem neuen Licht zeigen.

Rebecca Miller stand für die aufwendige Produktion exklusiver Zugang zu Scorseses privaten Archiven und seinem engen Umfeld zur Verfügung. Legendäre Schauspieler und Künstler wie Robert De Niro (82), Leonardo DiCaprio (50), Margot Robbie (35) und Mick Jagger (82) teilen in Interviews ihre Erfahrungen mit dem Filmemacher und gewähren dabei spannende Einblicke in ihre Zusammenarbeit. Auch Weggefährten wie Steven Spielberg (78) und Jodie Foster (62) sowie Mitglieder seiner Familie beteiligen sich an der Doku. Regisseurin Rebecca Miller beschreibt die Arbeit an der Doku gegenüber Apple TV als "Traumprojekt", bei dem sie auf Scorseses volle Unterstützung zählen konnte.

Martin Scorsese, der mit Filmen wie "Goodfellas", "Casino" und "The Wolf of Wall Street" unzählige Klassiker schuf, gilt als prägende Figur des modernen Kinos. Doch auch er feierte nicht nur Erfolge. Ein Rückschlag traf den Regisseur 2016 mit der aufwendig produzierten HBO-Serie "Vinyl", an der er gemeinsam mit Mick Jagger arbeitete. Martin steckte viel Herzblut in das Projekt und inszenierte selbst die Pilotfolge. Trotz eines riesigen Budgets und großer Pläne konnte die Serie das Publikum jedoch nicht überzeugen. Schon zwei Monate nach der Premiere reagierte HBO auf die enttäuschenden Quoten und strich die geplante zweite Staffel.

Getty Images Martin Scorsese im Juni 2025

Getty Images Regisseur Martin Scorsese und Schauspieler Leonardo DiCaprio

Getty Images Martin Scorsese im Oktober 2024