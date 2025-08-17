Party-Patzer: Finneas blamiert sich bei Taylor Swift

Bei Taylor Swifts (35) Geburtstagsparty ereignete sich ein Moment, den Finneas noch heute als peinlich in Erinnerung hat. Im Interview mit The Guardian erzählt der Songwriter und zehnmalige Grammy-Gewinner von dieser Szene: Als die Gastgeberin ihm dankte, dass er zu ihrer Feier gekommen sei, antwortete er ihr versehentlich mit: "Danke, dass du gekommen bist!" – dabei war es natürlich ihre eigene Party. Der Musiker gibt zu, dass ihm diese kleine Verwechslung immer noch durch den Kopf geht und ihn jedes Mal kurz erschaudern lässt.

Doch Finneas nimmt die Situation mit Humor. Er vergleicht den unangenehmen Moment mit alltäglichen Verwirrungen, wie etwa einem Kellner im Restaurant "Guten Appetit!" zu wünschen. Dabei war er nicht der Einzige im Interview mit einer peinlichen Anekdote. Auch Sängerin Ashe, mit der er momentan zusammenarbeitet, teilte ihre Erfahrung. Bei einer Kostümparty lief sie voller Enthusiasmus auf Margot Robbie (35) zu und erzählte ihr, dass viele Leute sie miteinander vergleichen würden. Ashe beschreibt das Erlebnis heute als überdrehtes Fan-Gehabe, das ihr immer noch ein bisschen unangenehm ist.

Margot Robbie, bekannt für ihre Herzlichkeit, reagierte auf die Situation aber mit absoluter Gelassenheit. Dort zeigt sich, wie cool prominente Persönlichkeiten auch in solchen Begegnungen bleiben können – sei es Margots gelassene Art oder Taylors offenkundiges Verständnis bei ihrem Geburtstag. Finneas und Ashe hingegen beweisen, dass selbst Stars nicht perfekt sind und sich manchmal in Fettnäpfchen setzen. Diese zwischenmenschlichen Momente machen sie jedoch umso liebenswerter. Vor kurzem knutschte Finneas seinen Gitarristen auf der Bühne und ließ seine Fans so erneut schmunzeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Finneas O'Connell bei der Met Gala, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie, März 2024