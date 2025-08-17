Fans können edle Requisiten aus "Downton Abbey" ersteigern

Es ist das endgültige Lebewohl für Liebhaber der britischen Erfolgsserie Downton Abbey. Der finale Film wird im September 2025 in die Kinos kommen. Zum krönenden Abschluss können Megafans nun ein Stück "Downton Abbey" für sich selbst erstehen. Das traditionsreiche Auktionshaus Bonhams versteigert nämlich von Mitte August bis Mitte September Originalkostüme, Requisiten und mehr. Auf der Website befinden sich Highlights wie eine Haremshose, die Jessica Brown Findlay (35) als Lady Sybil trug, sowie der elegante Sunbeam 20/60hp Saloon, der als Familienauto der Crawleys diente. Der geschätzte Wert des Autos liegt bei beeindruckenden 29.000 bis 40.000 Euro.

Die Auktion macht jedoch nicht nur Sammler glücklich, sondern auch all jene, die noch einmal in die Welt des frühen 20. Jahrhunderts eintauchen wollen. Neben der Haremshose bietet Bonhams unter anderem auch eine Glockenwand aus dem Haus der Crawleys, einen eleganten Fächer von Violet Crawley und sogar signierte Drehbücher an. Der geschätzte Erlös der meisten Stücke reicht von etwa 800 Euro bis hin zu mehreren Tausend Euro. Die finale Summe kommt am Ende einer wohltätigen Organisation zugute, die Kinder mit lebensgefährlichen Erkrankungen unterstützt.

Vor der Premiere des Films "Downton Abbey: The Grand Finale" veröffentlichte Focus Features einen ersten offiziellen Trailer auf YouTube. Darin wird deutlich, dass erneut die Mitglieder der Crawley-Familie und ihr treues Personal im Vordergrund der Handlung stehen. Auch die verstorbene Schauspielerin Maggie Smith (†89), die Violet Crawley verkörperte, wird in dem Teaser geehrt – ein Porträt der Matriarchin wird prominent in Szene gesetzt.

ActionPress Der Cast von "Downton Abbey"

Collection Christophel/ActionPress Violet (Maggie Smith) und Mary (Michelle Dockery) in "Downton Abbey"

Getty Images Maggie Smith, Schauspielerin