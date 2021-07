Jessica Paszka (31) ist total begeistert! Seit Jahren verbindet die ehemalige Bachelorette und die Influencerin Kim Gloss (28) eine tiefe Freundschaft. Bei Letzterer steht nun ein besonders großes Event vor der Tür: die Hochzeit mit ihrem Partner Alexander Beliaikin. Bereits im September 2019 hatten sich die beiden verlobt. Jetzt flatterte auch bei Jessica die Hochzeitseinladung ins Haus – und die hat es in sich: Kim versendete ein komplettes Magazin an ihre Gäste!

"Schaut mal, was ich bekommen habe, das ist die Einladung von Kimi", teilte Jessi ihrer Community in ihrer Instagram-Story mit. Doch damit spricht die Beauty nicht nur von einem Blatt Papier, auf dem das Datum der Zeremonie vermerkt ist – nein: Kim erstellte ein komplettes Magazin mit Bildern und Texten rund um das bevorstehende Jawort. "Diese Hochzeitseinladung ist einfach anders, das ist wirklich die krasseste Einladung, die ich je bekommen habe", zeigte sich Jessi komplett begeistert.

Den großen Tag der Turteltauben kann Jessi kaum erwarten: "Ich freu mich so sehr auf diese Hochzeit, die wird einfach so krass!" Eigentlich hatte das Pärchen geplant, bereits im vergangenen Jahr in Russland vor den Altar zu treten – diesem Vorhaben wurde allerdings durch die anhaltende Coronapandemie ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Instagram / jessica_paszka_ Kim Gloss' Hochzeitseinladung

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Partner Alexander

