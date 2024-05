Kann Maurice Dziwak sein Image nach Sommerhaus aufbessern?

Mit seinem Verhalten im Sommerhaus hat sich Maurice Dziwak ziemlich ins Aus geschossen! Seine Art und Weise hatte nicht nur seinen Mitstreitern und seiner Ex Ricarda Raatz (31) sauer aufgestoßen, sondern kam auch bei den Zuschauern überhaupt nicht gut an. Auf Social Media hatte es für den Are you the One-Teilnehmer während der Ausstrahlung ordentlich Kritik gehagelt. Aktuell ist Maurice bei Kampf der Realitystars zu sehen. Promiflash hat nachgehakt: Will er durch die Show sein Image wieder aufbessern? "Jetzt durch 'Kampf der Realitystars' zeige ich eine andere Seite von mir – wie ich wirklich bin", erklärt der Junggeselle im Interview und fügt hinzu: "Ich mache nicht alles richtig – will ich auch nicht – aber man soll auch aus den Fehlern lernen. Und das Wichtigste ist für mich, dass die Leute wirklich den echten Maurice sehen. Auch mit seinen Emotionen und seinen Sprüchen." Und diese neue Seite scheint bei den Zuschauern richtig gut anzukommen!

Vor allem auf Social Media erhalte Maurice überwiegend positive Kommentare, berichtet er Promiflash: "Das Sommerhaus war abgehakt, da waren sehr viele negative Kommentare, die nicht schön waren. Aber jetzt kommen immer mehr positive und darüber freue ich mich – über jede einzelne Nachricht. Die sagen: 'Maurice, du bist schon ein cooler Typ, der sich nicht verbiegt!'. Finde ich super." Ein Tag sei für ihn erfüllt, wenn ein Mensch durch ihn lache, führt er weiter aus. Den Zuschauern will er mit seinem Auftreten vor allem eines mit auf den Weg geben: "Lacht und habt Spaß!" Trotzdem bereut Ricardas Ex die Teilnahme an "Das Sommerhaus der Stars" nicht. "Sommerhaus war wirklich eine sehr geile Show. War richtig cool, ich würde es immer wieder gern machen – natürlich mit einer Partnerin, die besser zu mir passt", betont er.

Vielleicht verhilft Maurice' Imagewechsel ihm ja auch dabei, die richtige Partnerin zu finden! Denn der Realitystar verriet Promiflash, dass er aktuell noch auf dem Markt ist. Er hat aber schon eine genaue Vorstellung davon, was seine zukünftige Freundin mitbringen sollte und plaudert im weiteren Gespräch aus: "Die soll einfach das Herz am rechten Fleck haben, ein süßes Lächeln und ganz wichtig: Immer wissen, wo sie herkommt. Das ist meine Traumfrau."

Maurice Dziwak, TV-Star

Maurice Dziwak, Reality-TV-Star

