Schick: So cool stylt Jennifer Lawrence Männerklamotten!

Jennifer Lawrence (33) setzt fernab des roten Teppichs wohl auf Gemütlichkeit! Das lassen zumindest aktuelle Fotos vermuten, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Auf diesen ist die Beauty bei einem Spaziergang auf den Straßen New Yorks zu sehen. Vor allem ihr Outfit sorgt mächtig für Aufsehen – denn dieses ist ein komplettes Gegenteil zu ihren sonstigen Glamour-Looks. Die "No Hard Feelings"-Darstellerin trägt ein Männerhemd im Oversized-Look, weite Jeans, dunkle Sneaker und eine lässige Sonnenbrille.

Hat sich die 33-Jährige etwa am Kleiderschrank ihres Ehemanns Cooke Maroney bedient? Diese Frage lässt sie unbeantwortet. Was ihre kleine Familie betrifft, bleibt die US-Amerikanerin eher privat. Jennifer und ihr Partner gaben sich bereits vor rund fünf Jahren das Jawort. Gemeinsam sind sie zudem Eltern eines kleinen Sohns namens Cy. Nur selten sieht man das Trio gemeinsam in der Öffentlichkeit, wenn es von Paparazzi erwischt wird.

Obwohl Jennifer sehr bedeckt ist, was ihr Privatleben betrifft, plaudert sie hin und wieder doch aus dem Nähkästchen. Vor wenigen Monaten gab der Hollywoodstar beispielsweise einige Details über seine damalige Hochzeit preis. "Es ist so anstrengend. Man hat als Braut einfach keinen Spaß!", verriet die Oscar-Preisträgerin gegenüber E! News. Während ihrer eigenen Feier sei sie besonders um das Wohl ihrer Gäste besorgt gewesen und konnte ihren besonderen Tag daher kaum genießen.

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

