"Ohne Brille": Rapper Ski Aggu nimmt Gesichts-Leak mit Humor

Was haben Cro (34), Genetikk und Ski Aggu (26) gemeinsam? Sie alle zeigen sich lediglich maskiert in der Öffentlichkeit! Ob es eine Pandamaske, Strick-Sturmhauben oder eine XXL-Skibrille ist: Die Masken schützen vor allem die Privatsphären der Musiker. Was also, wenn die Rapper doch mal ohne ihren Schutz abgelichtet werden? Genau das ist jetzt bei Ski Aggu, der mit bürgerlichem Namen August Jean Diederich heißt, passiert. Vor einem Hotel in Hamburg wurde der Berliner ohne sein Lieblingsaccessoire auf der Nase fotografiert. Seine Reaktion darauf? Supergelassen! In seiner Instagram-Story teilt der 26-Jährige kurzerhand ein Foto des Ex-Fußballspielers Timo Hildebrand und schreibt dazu: "Ski Aggu ohne Brille". Und tatsächlich – die Ähnlichkeit der beiden Männer ist verblüffend.

Ein Rapper-Kollege von Ski Aggu findet das Ganze allerdings überhaupt nicht witzig. Auf seinem Social-Media-Kanal findet der Rapper Deamon deutliche Worte für den Verursacher des Gesichts-Leaks. "BILD, ich hoffe, Ski Aggu verklagt euch in Grund und Boden, sodass ihre eure Hütte dichtmachen könnt. Ihr nehmt ihm sein Persönlichkeitsrecht und greift tief in seine Privatsphäre mit diesem Move ein", schreibt der Remscheider, der mit bürgerlichem Namen Bartek Fijalkow heißt.

Bereits seit 2018 ist Ski Aggu Teil der Musikbranche. Seinen musikalischen Durchbruch hatte der Rapper aber erst vier Jahre später mit seinem Hit "Party Sahne", mit dem er Platz 32 der deutschen Single-Charts erreichte. Seitdem ist er aus der Rapszene nicht mehr wegzudenken. Im Mai vergangenen Jahres ergatterte er sogar eine Kollaboration mit dem niederländischen Rapper Joost Klein (26) und dem Komiker Otto Waalkes (75) und nahm mit ihnen gemeinsam den Song "Friesenjung" auf.

ActionPress Ski Aggu in Hamburg im Mai 2024

Action Press / Steinbrenner, Marco Otto Waalkes bei der 1LIVE-Krone-Verleihung 2023

