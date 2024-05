Nach drei Absagen: TV-Bauer Fritz lernt neue Lady kennen!

Fritz hat noch Hoffnung! Der in Frankreich lebende Schweizer musste bei Bauer sucht Frau International bereits

einige Rückschläge verkraften. Bei den ersten Dates bekam er gleich zwei Körbe und dann sagte auch noch seine Favoritin Nadine in letzter Minute die Hofwoche ab. Im Vorspann zur nächsten Folge ist jedoch zu sehen, dass der Ackerbauer in der Kuppelshow noch eine weitere Chance bekommt. Er bekommt Besuch von einer Blondine und verrät: "Es freut mich sehr, dass sich da noch eine Frau gemeldet hat. Ich hoffe, dass da etwas zwischen uns entstehen kann."

Nach Nadines Absage war der 46-Jährige zunächst total geknickt. Die Schweizerin erklärte, dass das Ganze familiäre Gründe habe: "Ich kann leider nicht zu dir kommen, weil meine Mama einen Unfall hatte. Das tut mir so leid." Auch ihr sei es mit der spontanen Abfuhr nicht gut gegangen. Dabei hatte Fritz so große Erwartungen. "Ich hoffe, dass ich nach der Hofwoche meine große Liebe gefunden habe, dass wir zwei uns gut verstehen, dass daraus die große Liebe entsteht", hatte er vorher betont.

Fritz wünscht sich eine Frau, die den Alltag mit ihm verbringt und im besten Fall auch die Mutter seiner Kinder wird. In seinem Vorstellungsvideo erzählte der Kuhhalter: "Für mich bedeutet Familie auch eine Verbundenheit, das was wir hier aufgebaut haben zusammen. Es wäre schön, wenn dieser Betrieb in der Familie bleiben würde und meine Kinder dann den Hof weiterführen würden. Das wäre ein Wunsch von mir."

