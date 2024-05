So läuft es für Jonny Jaspers und Laura nach Liebes-Comeback

Nach ihrer Teilnahme bei Ex on the Beach gaben Jonny Jaspers und Laura Peuker ihrer Liebe eine zweite Chance. Im Promiflash-Interview verraten die beiden Turteltauben, wie es ihnen seitdem ergangen ist. "Wir sind zusammengezogen, es läuft alles super, wir harmonieren, wir lernen uns immer noch besser kennen. Wir haben immer weniger Probleme – so gut wie gar keine mehr", schwärmt Jonny und fügt dem hinzu: "Wir lernen, einander zu verstehen und Rücksicht aufeinander zu nehmen, und wenn wir irgendwas haben, was uns stört, sprechen wir es direkt an und versuchen, es aus der Welt zu schaffen."

Wie stark Laura und Jonny seit ihrem Liebes-Comeback zusammenhalten, würden die beiden auch gerne im TV erneut beweisen. "Wir sind auf jeden Fall daran interessiert, noch weiter Formate als Pärchen auszuüben. [...] Wir haben auf jeden Fall Bock. Weil wir den Leuten zeigen möchten, dass auch wir, nachdem wir getrennt waren, ein noch stärkeres Team sind, als wir mal waren", betont Jonny ebenfalls im Gespräch mit Promiflash. Aktuell ist das Paar aber noch ziemlich eingespannt: Laura bereitet sich nämlich auf ihren kommenden Kampf vor: Sie steigt bei Fame Fighting Challenger in den Ring!

Im vergangenen Jahr fanden Laura und Jonny bei "Ex on the Beach" wieder zueinander. "Wir haben die Villa gemeinsam verlassen und sind so glücklich, euch mitteilen zu können, dass wir auch jetzt noch täglich unsere Zeit miteinander verbringen", verriet die Beauty damals auf ihrem Instagram-Account. Dass sie ihre Liebe wieder eine Chance gaben, überraschte ihre Mitkandidatin Chiara Antonella (26) damals nicht, wie sie im Interview mit Promiflash verriet: "Als sie aber reinkam, hat man direkt gemerkt, dass beide noch nicht abgeschlossen haben. Ich finde auch den Trennungsgrund gar nicht so schlimm. [...] Ich finde sie auch richtig süß zusammen. Also, die passen auch ziemlich gut zusammen."

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Einblicke in Jonny und Lauras Beziehung? Ja, unbedingt! Nein, eigentlich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de