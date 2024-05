Bei Premiere: Ralph Siegel richtet Worte an Heinz Hoenig

Eigentlich sollte Heinz Hoenig (72) bei Ralph Siegels (78) Theaterstück "Ein bisschen Frieden" mitspielen. Da der Schauspieler momentan noch immer um sein Leben kämpft und auf lebensrettende Operationen wartet, fand die Premiere am Donnerstag ohne den 72-Jährigen statt. Zum Auftakt richtete Ralph an seinen guten Kumpel liebevolle Worte: "Wir denken an Heinz Hoenig, wir wünschen ihm alles Gute. Wir hoffen, dass es ihm bald besser geht und er ein langes Leben führen kann." Zuvor hatte der Komponist zur Deutschen Presse-Agentur gesagt: "Die Situation tut uns wahnsinnig leid, das ist natürlich ein Drama für ihn."

Eine bakterielle Entzündung soll einen Stent in Heinz' Herz beschädigt haben, sodass nun die Aorta ausgewechselt werden muss. Auch Ralph wisse, dass die Operation lebensgefährlich sei. "Das macht einem große Sorgen", sagt der 78-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur und fügt hinzu: "Da kann man nur hoffen und beten."

Nachdem Heinz im Januar noch am Dschungelcamp teilgenommen hatte, trudelte die Einladung zu Ralphs Theaterstück ein. Da er aus gesundheitlichen Gründen nicht daran teilnehmen konnte, sorgte der Papa von Giulia Siegel (49) für Ersatz: Alexander Kerbst übernahm Heinz' Rolle. Nach der Aufführung kullerten bei Ralph sogar die Tränen: "Es ist so ein schöner Abend. Ich knutsche euch alle."

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Komponist Ralph Siegel

Anzeige Anzeige

RTL Heinz Hoenig und Dr. Bob im Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Ralphs Worte an Heinz? Ich finde sie sehr emotional! Na ja, aus Respekt gehört sich das einfach. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de