Diese VIPs wollen sich das Finale der aktuellen Fußball-EM nicht entgehen lassen! Vor wenigen Tagen wurde in den Halbfinal-Spielen entschieden, welche Nationalmannschaften in der letzten Partie um den Titel kämpfen – und zwar England und Italien. Für die Engländer ist es sogar das allererste Finalspiel in einer Europameisterschaft! Das spannende Match wollen sich selbstverständlich auch viele Promis ansehen: Diese Stars werden heute Abend im Stadion zu Gast sein.

Wie Bild berichtete, werden Italiens Staatspräsident Sergio Matarella und auch Großbritanniens Premierminister Boris Johnson (57) das Finale live im Wembley-Stadion mitverfolgen. Auch Prinz William (39) wird – wie auch schon bei den letzten Spielen – sein Team vor Ort anfeuern. Außerdem soll der Hollywood-Schauspieler Tom Cruise (59) ebenfalls einer der über 60.000 Zuschauer in London sein.

Supermodel Kate Moss (47) scheint ebenfalls fußballbegeistert zu sein, denn auch sie möchte sich das Spiel im Stadion ansehen. Und selbstverständlich werden einige Fußballlegenden in den Rängen in Wembley sitzen, so etwa der italienische Ex-Nationalspieler Gianluca Zambrotta und der Engländer David Beckham (46).

Getty Images Prinz William mit seiner Frau Herzogin Kate und Prinz George, 2021

Getty Images Boris Johnson, Premierminister des Vereinigten Königreichs

Getty Images Ed Sheeran, David Beckham, Brooklyn Beckham, Prinz William, Prinz George und Herzogin Kate beim EM-S

