Die englische Fußballnationalmannschaft darf sich erneut über royale Unterstützung vor Ort freuen! Für die Kicker rund um Harry Kane (27) geht es um alles. In diesen Minuten kämpfen die Engländer in London gegen Dänemark um den Einzug ins EM-Finale. Wie schon im Achtelfinale ist Prinz William (39) auch heute wieder im Stadion dabei. Von der Tribüne aus feuert er die englische Mannschaft an!

Das Achtelfinale gegen Deutschland verfolgte der 39-Jährige noch mit seiner Frau Herzogin Kate (39) und seinem ältesten Sohn Prinz George (7) von der Tribüne aus. Dieses Mal kam er ohne seine Familie – getrübt ist das Fußballfieber bei William deshalb aber nicht. Ganz gespannt sieht er sich das Spiel neben dem UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin, David Beckham (46) sowie Boris Johnson (57) und dessen Ehefrau Carrie Symonds an.

Direkt nach dem glorreichen 4:0-Sieg gegen die Ukraine am vergangenen Sonntag war der dreifache Vater ganz heiß auf das Halbfinale: "Ich kann das Halbfinale am Mittwoch kaum erwarten!", schrieb er auf Twitter. Ob William der englischen Nationalmannschaft erneut Glück bringt – oder gelingt den Dänen der Sieg? Auch sie dürfen sich über die Unterstützung ihrer Royals freuen. Kronprinz Frederik (53), seine Frau Prinzessin Mary (49) und ihr Sohn Christian fiebern live mit.

Anzeige

Getty Images Das EM-Halbfinale England gegen Dänemark im Juli 2021

Anzeige

Getty Images David Beckkam, Prinz William und Aleksander Ceferin beim EM-Halbfinale England gegen Dänemark im Jul

Anzeige

Getty Images Kronprinz Frederik und Prinzessin Mary mit ihrem Sohn Christian beim zweiten EM-Halbfinale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de