Anna-Maria Ferchichi (39) gibt endlich ein Gesundheitsupdate! Zuletzt haben der Rapper Bushido (42) und seine Frau eine erfreuliche Nachricht publik gemacht: Das Paar erwartet erneut Nachwuchs – und zwar Drillinge! Doch anschließend musste sich der Familienvater direkt große Sorgen um seine Liebste machen, denn die Schwangere musste eine ganze Zeit lang im Krankenhaus behandelt werden. Jetzt brachte Anna-Maria ihre Fans auf den neuesten Stand: Sie wurde aus der Klinik entlassen!

"Es war sehr, sehr turbulent in den letzten zwei Wochen", meldete sich Anna-Maria nun in ihrer Instagram-Story zu Wort und gab ein Update: "Nach einer Woche Krankenhaus liege ich zu Hause mit Bettruhe." Zwar berichtete die werdende Drillingsmutter nicht, was ihr genau fehlt oder ob es tatsächlich Komplikationen in der Schwangerschaft gibt – jedoch wolle sie sich "irgendwann" noch dazu äußern.

In den vergangenen Tagen habe Anna-Maria auf die Unterstützung ihrer Liebsten zählen können – und das rührt die 39-Jährige total. "Ich sehe mal wieder, was für wundervolle Freunde und Familie wir haben", schwärmte sie im Netz und verdeutlichte ihre Freude zusätzlich mit einem roten Herz-Emoji.

Anna-Maria Ferchichi

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Bushido und seine Frau Anna-Maria

