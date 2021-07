Emily DiDonato (30) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen! Erst Anfang Juni überraschte das Supermodel seine Fans mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Die Beauty und ihr Mann Kyle Peterson erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Bereits im Dezember dieses Jahres soll ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. Jetzt präsentierte Emily auch zum ersten Mal ihr wachsendes Babybäuchlein im Netz!

"Lässt mich dieses Kleid schwanger aussehen?", fragte Emily ihre Community nun via Instagram. Dabei dürfte die Frage beim Anblick der Schönheit längst geklärt sein: In einem kleinkarierten Kleid mit tiefem Ausschnitt posiert die Bald-Mama in ihrem Badezimmer, während im Hintergrund sowohl ihre Badewanne als auch einige New Yorker Wolkenkratzer zu sehen sind. Ein Detail sticht allerdings besonders ins Auge – Emilys immer größer werdende Körpermitte.

Auch ihren zahlreichen Fans scheint der Anblick der werdenden Mutter bestens zu gefallen. Ohnehin ist neben der Babykugel auch das strahlende Lächeln der 30-Jährigen kaum zu übersehen. Übrigens ist das Geschlecht des Babys schon bekannt, wie Emily bereits mit der Schwangerschaft via Instagram verkündete: "Es ist ein Mädchen!"

Anzeige

Instagram / emilydidonato Emily DiDonato, Model

Anzeige

Instagram / emilydidonato Emily DiDonato mit ihrem Mann Kyle

Anzeige

Instagram / emilydidonato Emily DiDonato im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de