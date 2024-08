Emotionales Video: Emily DiDonato erzählt von Fehlgeburt

Emily DiDonato (33) hat vor wenigen Tagen auf TikTok ein herzzerreißendes Video mit ihren Fans geteilt. Das ehemalige Victoria's Secret-Model enthüllt, dass es vor wenigen Wochen eine Fehlgeburt erlitten hat. Das erfuhr Emily bei ihrer ersten Ultraschalluntersuchung, etwa zwei Monate nach Beginn der Schwangerschaft, als die Ärztin sagte: "Ich sehe hier nicht das, was ich sehen will. [...] Es gab definitiv eine Schwangerschaft, aber das Baby hat aufgehört zu wachsen." Emily hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Sorgen gemacht, da ihre früheren Schwangerschaften beide komplikationslos abgelaufen waren. "Ich sitze in meinem Büro und versuche, mich abzulenken, weil ich so tieftraurig bin", gibt sie ehrlich zu.

In dem emotionalen Video beschreibt die Beauty, wie sie sich selbst die Schuld gab: "Obwohl mir jeder sagt, dass es nicht meine Schuld ist, fragt man sich sofort: 'Wann ist das passiert? Und warum?'" Emily erklärt weiter, dass sie sich im Anschluss einem Verfahren zur Entfernung von Gewebe aus der Gebärmutter unterziehen musste und immer noch sehr niedergeschlagen ist. "Wenn man herausfindet, dass man schwanger ist, ob man es will oder nicht, werden der ganze Körper, der Verstand und der Geist von der Tatsache eingenommen, dass man schwanger ist. Du fängst an, alles zu organisieren und Pläne zu schmieden", erklärt die 33-Jährige unter Tränen.

Emily wünscht sich schon länger ein drittes Baby. Die Influencerin ist bereits Mutter von zwei Kindern: Mit ihrem Ehemann Kyle Peterson bekam sie Tochter Teddy und Sohn Oliver, die mittlerweile zwei Jahre und ein Jahr alt sind. Ob sie nach der Fehlgeburt noch einmal versuchen soll, schwanger zu werden, kann Emily zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen.

Instagram / emilydidonato Emily DiDonato, Model

Instagram / emilydidonato Emily DiDonato mit ihrem Sohn und ihrer Tochter, April 2024

