Babyfreuden bei Model Emily DiDonato (30)! Im Juni hatte die Victoria's Secret-Beauty überglücklich verkündet: Sie ist zum ersten Mal schwanger! Der Vater ist ihr Ehemann Kyle Peterson – die beiden sind inzwischen seit drei Jahren verheiratet. Im Laufe der Schwangerschaft hatten die beiden auch schon verraten, dass sie eine kleine Tochter erwarten. Jetzt war es schon so weit: Emilys Baby ist auf der Welt!

Das verkündete die Schönheit jetzt ganz stolz auf Instagram: "Sie ist da und sie ist perfekt!", schwärmt Emily. "Nach nur 15 Minuten Pressen hat dieser süße Schatz am 23. November um 21:44 Uhr mit 3,9 Kilogramm das Licht der Welt erblickt", berichtete die Mama weiter. "Wir sind jetzt so verliebt in dich, süßes Mädchen." Den Namen der Kleinen hat sie bisher nicht verraten.

Aber dafür veröffentlichte die 30-Jährige schon ein erstes Foto mit ihrem Töchterchen – das offenbar direkt nach der Geburt entstanden ist! Während ihr Neugeborenes auf ihrer Brust liegt, lächelt Emily überglücklich in die Kamera. Ihre Fans schmelzen bei diesem Anblick dahin: "Was für ein wunderschöner Moment! Danke, dass du ihn mit uns teilst", freut sich einer von vielen Abonnenten in den Kommentaren.

Getty Images Emily DiDonato, 2020

Instagram / emilydidonato Emily DiDonato mit ihrem Mann Kyle

Instagram / emilydidonato Emily DiDonato, Model

