Model Emily DiDonato ist zum zweiten Mal Mutter geworden!

Emily DiDonato (32) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein! Der ehemalige Victoria's Secret-Star und sein Ehemann Kyle Peterson waren im November 2021 zum ersten Mal Eltern geworden: Ihre Tochter Teddy hatte das Licht der Welt erblickt. Ende vergangenen Jahres hatte die Laufstegschönheit weitere freudige Neuigkeiten zu verkünden, denn sie und ihr Partner erwarteten Baby Nummer zwei. Das neunmonatige Warten hat jetzt aber ein Ende: Emily verkündet, dass sie erneut Mama geworden ist!

Auf Instagram teilte die Beauty ihr Glück mit ihren Fans: Sie veröffentlichte eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die sie nach der Entbindung gemeinsam mit ihrem Neugeborenen zeigt. Während sie erschöpft, aber sichtlich glücklich das Baby auf ihrer Brust hält, sieht ihr Mann Kyle den kleinen Wonneproppen total verliebt an. "Willkommen auf der Welt, süßer Oliver. Du wurdest am 27.4.2023 mit 4,26 Kilogramm so perfekt wie es nur geht geboren", schwärmte das Model von seinem Nachwuchs.

Doch wie verlief eigentlich die Entbindung? "Die Geburt verlief viel reibungsloser und schneller", verriet die 32-Jährige in ihrer Story. Allerdings hatte es die Entbindung trotzdem in sich: "Ich musste dieses Mal viel, viel härter pressen, weil er größer war und mit der Hand am Gesicht herauskam […]. Mein Gesicht ist übersät mit geplatzten Kapillaren vom harten Pressen." Doch diese Qualen haben sich mehr als gelohnt – schließlich ist ihr Sohn gesund und munter zur Welt gekommen.

Instagram / emilydidonato Emily DiDonato mit ihrem Mann Kyle

Instagram / emilydidonato Emily DiDonato, Model

Getty Images Emily DiDonato im März 2020

