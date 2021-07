Huch, sucht Paul Janke (39) nun etwa erneut die Liebe im TV? Endlich geht die neue Staffel der Kuppelshow Die Bachelorette in die nächste Runde. Auch dieses Jahr ist die Protagonistin keine Unbekannte: Die TV-Bekanntheit Maxime Herbord (26) verteilt dieses Mal die Schnittblumen. Ist denn auch unter den Kandidaten ein Promi dabei? Der Rosenanwärter Benedikt Pfisterer (31) sieht dem Ur-Bachelor Paul Janke zumindest schon mal ganz schön ähnlich!

Das findet vor allem Denise Hersing (25), wie sie nun im Promiflash-Interview verriet. "Spannend werden könnte auf jeden Fall Benedikt, weil ich finde, der sieht aus wie Paul Janke", lachte das ehemalige "Bachelor"-Girl. Auch der Beziehungsstatus der beiden ist derselbe: Single. Obwohl sich das bei Benedikt vielleicht bald ändern könnte, wenn es zwischen ihm und Maxime tatsächlich funkt.

Doch auch Paul scheint momentan in Flirt-Laune zu sein. Jedoch sei er vorsichtig, was die Frauenwelt betrifft. "Weil man erst einmal gucken muss: Warum ist die Frau jetzt mit dir zusammen?", erklärte er jüngst gegenüber RTL. Denn vielleicht sind die Damen gar nicht wirklich an ihm interessiert, sondern an seinem Fame.

Anzeige

TVNOW / RTL Denise Hersing, "Der Bachelor"-Kandidatin 2021

Anzeige

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Benedikt Pfisterer

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, der Ur-Bachelor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de