Paul Jankes Einladung zur Show "Der Bachelor" kam über Xing

Die neueste Ausgabe von Stefan Raabs (58) Spielshow "Du gewinnst hier nicht die Million" sorgte für einige Überraschungen und interessante Enthüllungen. Am Mittwochabend traten gleich mehrere Prominente gegen den Kultmoderator an, um sich in diversen Spielen zu beweisen. Mit dabei war auch Paul Janke (43), bekannt als der erste Bachelor Deutschlands. Der Reality-TV-Star sprach offen über seine Casting-Erfahrung für das Format und überraschte mit einer außergewöhnlichen Aussage: "Ich wurde damals über Xing angeschrieben. Das ist wirklich so!" Paul betonte mehrfach, dass er sich nie bewusst für die Öffentlichkeit entschieden habe. Dennoch hat diese zufällige Fügung sein Leben nachhaltig geprägt.

Stefan kommentierte Pauls überraschende Aussage mit seinem typischen Humor. Nachdem Paul im Spiel "Latten-Lupfen" gegen Stefan gewann und ins Quiz einziehen durfte, richtete dieser das Gespräch auf Pauls weitere Karriere. Neben seiner Zeit als Bachelor ist Paul auch als DJ tätig, woraufhin Stefan scherzte: "Warum nicht DJ Bachelor? Kleiner Tipp von mir. Schenke ich dir, den Namen." Trotz der lustigen Stimmung zeigte Paul auch eine reflektierte Seite und berichtete von seiner Zeit vor dem Fernsehen, als er einen Uni-Abschluss in Marketing und BWL absolvierte.

Paul ist für seine charmante, bodenständige Art bekannt, mit der er das Publikum seit seiner "Bachelor"-Zeit begeistert. Der gebürtige Hamburger, der seine Leidenschaft für Fitness und Sport regelmäßig mit seinen Fans teilt, wirkte auch im Gespräch mit Stefan gelassen und nahm selbst dessen spitze Kommentare mit Humor. Sein unverhoffter Einstieg ins Rampenlicht macht ihn bis heute zu einer der markantesten Figuren der deutschen Reality-TV-Landschaft. Doch trotz seiner TV-Präsenz scheint Paul seine Wurzeln nicht aus den Augen zu verlieren – ein Umstand, der wohl auch zu seiner anhaltenden Popularität beiträgt.

