Nach Sticheleien: Umut Tekin wettert gegen Lorik und Denise

Im Reality-TV-Universum gibt es gerade zwei Paare, die sich überhaupt nicht riechen können: Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (24) sowie Lorik Bunjaku (28) und Denise Hersing (29) schießen im Netz immer wieder gegeneinander. So auch jetzt: Nachdem die einstige Bachelor-Lady auf ihrem Social-Media-Account betont hatte, dass die Temptation Island-Bekanntheiten sich nur getrennt hätten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, reagiert Umut nun mit einer Antwort in seiner Instagram-Story. "Wir sind immer noch zusammen, weil wir für unsere Beziehung kämpfen, obwohl wir schon sehr viel durchgemacht haben, trotz Shitstorm, trotz des ganzen Stresses und immer wieder Hate. Aber witzig, dass ihr damals nach 'Bachelor in Paradise' erst einmal zu 'Ex on the Beach' musstet, um zusammenzukommen. Und für eine Story, um zu 'Temptation Island' reinzukommen, hat es ja auch gereicht", wettert er.

Neben Denise' Stichelei hatte das Bachelor in Paradise-Paar erst kürzlich seine unzensierte Meinung zu seinen ehemaligen Sommerhaus-Mitstreitern geteilt. Die bissigen Bemerkungen hätten laut Umut aber lediglich einen Grund: Die 29-Jährige und Lorik möchten "immer von sich ablenken". "Der Unterschied ist, dass wir das nicht für Klicks machen oder gemacht haben", stellt der Ex von Jana-Maria Herz (33) klar, bevor er in einer weiteren Story abschließend betont: "Träumt ihr eigentlich nachts von uns oder seid ihr nur besessen?"

Wie Umut nahmen auch die einstigen "Ex on the Beach"-Kandidaten bisher kein Blatt vor den Mund, als es um ihre Reality-TV-Feinde ging. In einem Frage-Antwort-Format von gutefrage.net auf YouTube gingen sie auf Fragen ihrer Fans ein und wurden auf ihre Meinung bezüglich Umut und Emma angesprochen. "Ich sage mal so: Scheiße bleibt Scheiße", schoss Lorik gegen das Paar und ergänzte: "Die nennen sich ja Emmut – ihr müsst mal googeln, was 'Mut' auf Albanisch heißt: 'Scheiße'."

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Reality-Pärchen

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

