Schreckliche Szenen spielten sich vor den Augen von Indian Red Boys Fans ab. Der 21-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Zerail Dijon Rivera heißt, hat sich durch seine Musik einen Namen gemacht. Seine über 37.000 Follower hielt er auch auf Social Media immer auf dem neuesten Stand. Dort machte er am vergangenen Donnerstag einen Livestream, während er in Hawthorne im Los Angeles County mit einem Freund unterwegs war. Plötzlich kam es dabei zu tödlichen Schüssen.

Die Freunde saßen in einem parkenden Auto und sprachen in die Handykamera, als plötzlich auf die beiden geschossen wurde, wie unter anderem Daily Breeze berichtet. Die eintreffenden Rettungskräfte erklärten Indian Red Boy noch am Tatort für tot, ihn hatten drei Kugeln am Kopf getroffen. Sein Kumpel, ein Influencer namens Kapone, hat überlebt. Bisher gibt es keine genauen Hinweise auf die Täter.

Leutnant Ti Goetz von der Polizeiwache in Hawthorne gab im Anschluss allerdings eine erste Einschätzung über die Hintergründe ab: "Der Schütze scheint zu Fuß gewesen zu sein und er scheint gezielt erschossen worden zu sein. Er könnte ein Gangmitglied sein." Derzeit werden die Aufnahmen von Überwachungskameras geprüft, um mehr über den Tathergang herauszufinden.

Indian Red Boy, Rapper

Indian Red Boy, Juli 2021

Indian Red Boy, Rapper

