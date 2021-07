Ist der Staffeltrailer zu ausführlich? Seit gestern stellt sich Fernsehdeutschland nur eine Frage: Welcher Singlemann kann das Herz von Rosenverteilerin Maxime Herbord (26) bei Die Bachelorette erobern? Die Jungs legten sich von Beginn an ordentlich ins Zeug, um die Brünette von sich zu überzeugen. Doch ist jetzt schon klar, welche Männer die besten Karten bei der Influencerin haben? Ein Trailer direkt am Anfang der ersten Folge teaserte nicht nur totales Gefühlschaos an, sondern zeigte auch, mit wem Maxime rumknutschen wird.

Zico Banach (30), Max Adrio (31), Dominik Bobinger (30), Julian Dannemann (27) und ein nicht erkennbarer fünfter Mann sind die Glücklichen, die auf jeden Fall einen Bachelorette-Kuss abstauben können. Hätte dieses Geheimnis noch etwas länger gewahrt werden sollen? Zumindest ist jetzt schon recht eindeutig – die Singles haben gute Chancen auf die letzte Rose. Für die Zuschauer dürfte demnach klar sein: Bevor die 26-Jährige nicht den jeweiligen Kuss verteilt hat, ist den Jungs eine Schnittblume sicher.

Etwas Spannung kommt aber dennoch auf: Knackt Maxime den Knutschrekord im Bachelor -Universum? Den hielt zuletzt TV-Kavalier Daniel Völz (36) mit insgesamt sechs Küssen. Niko Griesert (30) zog in der vergangenen Staffel allerdings gleichauf und züngelte ebenfalls mit sechs Damen. Die Bachelorette-Ladys ließen es meistens etwas ruhiger angehen. Was sagt ihr – hat der Trailer die Spannung genommen oder nicht? Stimmt in unserer Umfrage ab!

