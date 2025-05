"Sehr wunder Po": Zico Banach musste mit Baby Pepe zum Arzt

Zico Banach (34) hat sich mit einer persönlichen und zugleich besorgniserregenden Nachricht an seine Follower gewandt: Der Realitystar musste seinen kleinen Sohn Pepe zum Arzt bringen, weil der Junge mit einem hartnäckig wunden Po zu kämpfen hat. In seiner Instagram-Story berichtete Pia Tillmanns (39) Ehemann ganz offen von den schwierigen Tagen: "Er hat immer noch einen sehr wunden Po und irgendwie wird es nicht besser. Der Arme hat Schmerzen und auch das Wickeln wird immer schlimmer." Die Sorgen um Pepe teilte der Familienvater ganz ungefiltert mit seiner Community und beschrieb, wie sehr es ihn und seine Partnerin belastet, ihren Sohn leiden zu sehen.

Nach dem Arztbesuch gab es für Zicos Fans dann ein Update: Der frühere Die Bachelorette-Teilnehmer erklärte, der Kinderarzt habe für Pepe eine neue Creme verschrieben und betonte: "Vielen Dank an euch alle für die zahlreichen Nachrichten und Tipps! Wir haben den Weg zum Arzt jetzt erst mal bevorzugt und hoffen, dass es jetzt besser wird." Neben dem vom Fachmann empfohlenen Mittel wolle die Familie außerdem ein bis zwei Hausmittel ausprobieren, ließ er die besorgte Community wissen. Wie lange sein Wonneproppen an den Beschwerden leidet und welche Hausmittel genau zum Einsatz kommen, berichtete Zico jedoch nicht.

In Sachen Papaalltag ist die Medienpersönlichkeit inzwischen ein alter Hase – auch wenn Pepe sein erstes gemeinsames Kind mit Pia ist, kümmert Zico sich auch liebevoll um dessen Halbbruder Henry. Nähergekommen sind sich er und seine Partnerin während der Dreharbeiten der Serie Köln 50667. Schließlich wurden beide ein Paar und verließen die Show gemeinsam. Es folgte unter anderem eine Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars und nur wenig später zuckersüße Babynews: Die Schauspieler erwarteten erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Im Dezember 2024 gaben sich Zico und Pia dann das Jawort und werden in diesem Jahr eine große Hochzeit feiern.

Instagram / zicoriccardo Realitystar Zico Banach mit seinem Sohn Pepe

Instagram / piatillmann Realitystars Zico Banach und Pia Tillmann mit Henry und Pepe, Dezember 2024

