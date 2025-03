"Kitschig und romantisch": So wird Pia Tillmanns Hochzeit

Noch dieses Jahr werden Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34) im großen Stil heiraten und die Hochzeitsvorbereitungen sind bereits in vollem Gange. Auf Instagram hält die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit ihre Fans auf dem Laufenden und verrät vorab ein paar Details: "Das wird eine richtige Prinzessinnenhochzeit, bei der sich Piraten als Prinzessinnen und Prinzen verkleiden. Es wird einfach eine unfassbar geile Kombination aus unfassbar kitschig und romantisch." Auch das Feiern soll dabei nicht zu kurz kommen: "Ich freue mich richtig doll darauf", freut sich Pia.

Weiter verrät die Reality-TV-Darstellerin, dass sie auch ihr Hochzeitskleid sowie das passende Partyoutfit gefunden hat: "Ich habe das gesehen, ich habe gesagt: 'Das ist es!'" Zico und sie werden sich bald an die Gästeliste machen und dann final entscheiden, wer an ihrer Traumhochzeit teilnehmen darf. "Diese Outfits in dieser Location… Ladys und Gentlemen, ich sage es euch, das wird einfach ein Träumchen", betont Pia.

Noch vor wenigen Monaten verzweifelte die 38-Jährige an den Hochzeitsvorbereitungen. Vor allem die Frage nach der Location bereitete Pia lange Bauchschmerzen. "Ich merke nämlich einfach gerade, dass mich das Ganze einfach runterzieht und so ein bisschen traurig macht", klagte sie noch Ende November im Netz. Standesamtlich haben Pia und Zico sich bereits am 13. Dezember 2024 das Jawort gegeben.

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach im Oktober 2024

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Influencerin

