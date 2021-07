Vanessa und Ina haben wahrlich Grund zur Freude! Die beiden Web-Bekanntheiten wurden in den vergangenen Jahren als Coupleontour auf verschiedenen Social-Media-Plattformen bekannt. Ihre Liebesgeschichte begeisterte so viele Menschen, dass das Paar sogar ein Buch über seine gemeinsamen Erfahrungen und sein Coming-out veröffentlicht hat. Nach mehreren Jahren Beziehung gaben sich die beiden kürzlich auch das Ja-Wort. Und nicht nur das: Vanessa und Ina wollen sogar schon bald Eltern werden und haben nun einen Samenspender gefunden!

Wie sie in der Vergangenheit schon offenbarten, wünschen sich die beiden Ehefrauen ein Kind mithilfe einer Samenspende, das Vanessa dann austragen möchte. Auf ihrem Instagram-Kanal verkündeten Vanessa und Ina vor wenigen Tagen, den nächsten Schritt in diese Richtung gegangen zu sein: "Es gibt einen Spender, der uns beiden zusagt und zu 100 Prozent passt", erklärten die beiden in einem Post. Sie betonten, dass sie außerdem eine "tolle Klinik" für den Prozess gefunden hätten.

Da solch eine künstliche Befruchtung oft nicht beim ersten Mal erfolgreich ist, erläuterten sie außerdem: "Wir haben zunächst drei Versuche 'gekauft' und hoffen, dass es klappt. Bitte drückt uns die Daumen!" Vielleicht haben die beiden ja schon ganz bald Baby-News zu verkünden...

Instagram / nessiontourx Ina und Vanessa

Instagram / nessiontourx Vanessa und Ina

Instagram / inaontourx Vanessa und Ina

