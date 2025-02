Coupleontour-Ina gibt Update zu ihrem Arm nach Schlaganfall

2022 musste Ina (28) von Coupleontour einen Schicksalsschlag verkraften: Die Influencerin erlitt einen schweren Schlaganfall. Seither ist ihr linker Arm weitestgehend gelähmt und Ina kämpft sich mit diversen Behandlungen zurück ins Leben. Nun verrät die Content Creatorin in einer neuen Instagram-Story, wie es ihr körperlich aktuell gehe. "Meine linke Seite ist die gelähmte, also mein Gehirn weiß nicht, wie es Dinge mit der linken Seite bewegen kann. Bei meinem Bein habe ich das schneller wieder neu erlernen können, sodass ich laufen kann. Bei meinem Arm zieht sich das noch hin."

Ina gibt jedoch nicht auf und versucht, durch tägliche Übungen auch wieder mehr Mobilität in ihrem linken Arm zurückzugewinnen. "Laut Prognosen darf ich die Hoffnung da nicht aufgeben und muss weiter am Ball bleiben", erklärt die 28-Jährige. Zwar werde ihr Arm nie wieder zu komplexen Bewegungen imstande sein, dennoch zeigt sich Ina kämpferisch: "Es ist noch sehr viel möglich."

Nach ihrem Schlaganfall lag Ina für einige Zeit im Koma. Ihre Noch-Ehefrau Nessi (28) brachte in dieser Zeit die gemeinsame Tochter Olivia Rose auf die Welt. Mittlerweile ist das einstige Traumpaar getrennt und Ina hat ihren Wohnort von Berlin nach Köln verlegt. Die kleine Olivia blieb in Berlin bei ihrer Mutter Nessi. In einer Instagram-Story verriet Ina jüngst, dass sie aufgrund des Schicksalsschlags keine "enge, mütterliche Bindung" zu Olivia aufbauen konnte. Viele ihrer Fans konnten dafür kein Verständnis aufbringen und die 28-Jährige erhielt sogar Morddrohungen.

Instagram / coupleontour Ina von Coupleontour im Oktober 2023

Instagram / coupleontour Ina und Nessi von Coupleontour im Oktober 2023

