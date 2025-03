So denkt Coupleontour-Nessi inzwischen über eine weitere Ehe

Nessi (28) und Ina (28) machten sich im Netz als Influencer-Paar einen Namen. Seit Herbst vergangenen Jahres gehen die Frauen, die als Coupleontour bekannt waren, jedoch getrennte Wege. Auf Instagram verrät Nessi nun, ob sie sich nach der Heirat mit ihrer Ex vorstellen kann, ein weiteres Mal vor den Traualtar zu treten: "Eigentlich kann ich mir das mittlerweile schon vorstellen. Klar, ich bin gerade nicht verliebt und ich glaube, so richtig, richtig kann man sich das erst ausmalen, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der das auch möchte. Aber ich würde es auf keinen Fall ausschließen."

Gegenüber ihren Fans betont die Medienpersönlichkeit aber auch, dass sie ihre Heirat mit Ina stets im Herzen aufbewahren werde. "Das bedeutet aber nicht, dass meine Hochzeit weniger wert war – ganz im Gegenteil. Wir haben uns unglaublich geliebt und es war ein wunderschöner Tag, an den ich so oft und so gerne zurückdenke", stellt Nessi klar und ergänzt rückblickend: "Ich bin einfach dankbar, dass ich das erleben durfte. Und wenn ich irgendwann noch einmal die Chance bekomme, so einen besonderen Tag zu erleben, noch einmal zu lieben und geliebt zu werden, dann wäre das etwas Wundervolles."

Ina und Nessi gingen für rund acht Jahre gemeinsam durchs Leben und haben eine Tochter, die aktuell bei Nessi in Berlin lebt. Warum das Liebesglück der beiden letztendlich zerbrach, erklärten die Ex-Partnerinnen kurz nach ihrer Trennung in einem YouTube-Video. "Die Zeit hat es gebracht, dass wir von einer Liebe in eine Freundschaft gerutscht sind, ohne das richtig zu merken", lautete es und hieß ferner unter anderem: "Wir waren nicht immer glücklich zusammen."

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Coupleontour-Nessi und -Ina, Influencerinnen

Anzeige Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Anzeige Anzeige