Hat Nessi von Coupleontour noch Kontakt zu ihrer Ex Ina?

Das einstige Influencer-Traumpaar Ina (28) und Vanessa (28) von Coupleontour verkündete vergangenen September seine Trennung. Seither ist viel passiert: Während Nessi mit der gemeinsamen Tochter Olivia Rose in Berlin blieb, zog Ina nach Köln und hat mittlerweile einen neuen Partner an ihrer Seite. So mancher Fan fragt sich daher, ob die beiden überhaupt noch Kontakt haben. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram bringt Nessi jetzt Licht ins Dunkel und erklärt: "Ja, ich habe noch Kontakt zu Ina, aber natürlich ist es nicht mehr so wie früher." Dennoch möchte sie in schwierigen Lebenslagen weiterhin für ihre Ex da sein.

Nessi stellt des Weiteren klar, dass sie sich nicht näher zu den Hintergründen der Trennung äußern möchte: "Wir hatten viele Höhen und Tiefen, und am Ende waren es leider mehr Tiefen, die wir einfach nicht überwinden konnten. […] Ich weiß, dass manche sich für diese Tiefen interessieren, aber das ist etwas, das nur uns beide betrifft, und ich möchte das nicht weiter ausbreiten." Die YouTuberin betont, dass Ina trotz der Trennung immer einen Platz in ihrem Herzen habe. "Unsere gemeinsame Zeit hat mich geprägt, und genau deshalb würde ich auch nie etwas Schlechtes über sie sagen – niemals!", bekräftigt sie. Auch die gemeinsamen Partner-Tattoos wolle Nessi behalten.

Ina wird diese lieben Worte von Nessi sicher zu schätzen wissen – schließlich geht sie derzeit durch eine schwere Zeit: Die Mama der 28-Jährigen ist an Lungenkrebs erkrankt und liegt aktuell wegen einer Lungenentzündung auf der Intensivstation. Ihren Followern gestand sie vergangene Woche, wie sehr sie diese Situation mitnimmt: "Ich schlafe aktuell kaum und weine viel. Ich will mich nicht beschweren, aber die Zeit verlangt nur gerade viel von mir ab."

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour im März 2023

Instagram / inaontour Coupleontour-Ina und ihre Mutter, Mai 2024

