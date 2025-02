Coupleontour-Ina gibt Update zu ihrer krebskranken Mutter

Ina (28) von Coupleontour ist seit Monaten in großer Sorge um ihre Mutter, die an Lungenkrebs erkrankt ist. Vor rund zwei Wochen wurde Inas Mama dann aufgrund einer Lungenembolie ins Krankenhaus eingeliefert. Seither hält die Influencerin ihre Follower via Instagram auf dem Laufenden – so auch jetzt. "Sie wurde vor ein paar Tagen aus der Klinik entlassen und wir hofften, dass so weit alles okay ist. Dem ist leider nicht so, weil es ihr vorhin so schlecht ging, dass sie leider wieder eingeliefert wurde."

Weiter erklärt die Influencerin, dass der Zustand ihrer Mutter ein Auf und Ab sei. "Es ist nicht leicht, damit umzugehen", gesteht Ina ehrlich und fährt fort: "Wir hoffen aktuell von Tag auf Tag und ich bin dankbar für jeden weiteren Tag." Auch Ina selbst musste 2022 einen schweren gesundheitlichen Schicksalsschlag verkraften. Die Content Creatorin erlitt einen schweren Schlaganfall, der ihr Leben immer noch beeinträchtigt.

Mit den Folgen des Schlaganfalls hat die 28-Jährige bis heute zu kämpfen. "Meine linke Seite ist die gelähmte, also mein Gehirn weiß nicht, wie es Dinge mit der linken Seite bewegen kann. Bei meinem Bein habe ich das schneller wieder neu erlernen können, sodass ich laufen kann. Bei meinem Arm zieht sich das noch hin", gab Ina vor rund einer Woche im Netz preis. Durch verschiedenste Behandlungen kämpft sich die Blondine seither tapfer ins Leben zurück.

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour und ihre Mama

Instagram / inaontour Ina im September 2024