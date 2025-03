Für Coupleontour-Nessi fühlt sich Umzug noch unwirklich an

Nessi (28) von Coupleontour steht aktuell vor einem großen Schritt: Nach ihrer Trennung von ihrer langjährigen Partnerin zieht die Social-Media-Bekanntheit gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter in eine neue Wohnung. Auf Instagram teilt sie offene Worte zu ihren Emotionen in dieser aufregenden Zeit: "Gerade fühlt sich alles noch ein bisschen unwirklich an. Ich freue mich auf das Neue, aber es ist auch seltsam, einen Ort hinter sich zu lassen, der so lange Zuhause war. Aber so ist es eben – Veränderung ist schön und ein bisschen melancholisch zugleich." Der finale Umzug steht kurz bevor. Kartons, Erinnerungen und ein Stück Vergangenheit werden sie in ihr neues Kapitel begleiten.

Mit dem Auszug aus dem bisherigen Zuhause schließt Nessi ein wichtiges Kapitel ihres Lebens ab. In ihrem bisherigen Haus, das sie einst mit ihrer Ex-Partnerin Ina (28) geteilt hatte, hat sie über die Jahre viele besondere Momente erlebt. Vor ihrem Umzug habe sie sich viel Zeit genommen, die Schubladen zu leeren, Gegenstände auszusortieren und Dinge zu verschenken. Einige der Möbel werden in die neue Wohnung mitgenommen, andere hat sie bereits bestellt. Trotz der kleinen Melancholie überwiegt die Freude auf das Neue, wie sie selbst erklärt: "Nicht nur Dinge, sondern auch Erinnerungen, Gefühle, ein Stück Vergangenheit – und dann… geht's los. Ein neuer Ort, ein neuer Lebensabschnitt. So aufregend."

Nessi war acht Jahre lang mit ihrer Partnerin Ina zusammen, die ebenfalls als Influencerin bekannt ist. In dieser Zeit haben sie nicht nur geheiratet, sondern auch gemeinsam eine Tochter bekommen – ein Ereignis, das jedoch von Inas schwerem gesundheitlichen Rückschlag überschattet wurde, als sie wenige Wochen vor der Geburt einen Schlaganfall erlitt. Dennoch betonten die beiden stets, dass diese schwierige Phase sie als Paar stärker gemacht habe und der Schicksalsschlag nicht der Grund für ihre spätere Trennung gewesen sei. Auch heute pflegen die beiden trotz ihrer räumlichen und emotionalen Veränderungen ein gutes Verhältnis – nicht zuletzt zum Wohle ihrer gemeinsamen Tochter.

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour mit ihrer Tochter Olivia Rose, Februar 2025

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

