Coupleontour-Nessi verrät: Das bedeutet Name ihrer Tochter

Vor rund zwei Jahren wurde Nessi (28) von Coupleontour zum ersten Mal Mama. Die Tochter der Influencerin hört auf den Namen Olivia Rose. In einer Instagram-Story verriet Nessi nun, was der Name ihres Nachwuchses bedeutet: "Wir wollten damals beide Rose als zweiten Namen. […] Durch eine Namens-App wurde dann Olivia vorgeschlagen und dann habe ich Olivia Rose gegoogelt und es war einfach eine Rosenart." Da die Content Creatorin ein großer Fan der Blumenart ist, hat ihr der Name sofort gefallen: "Ich liebe Rosen! Ich liebe den Duft […] und ich finde, sie sehen wunderschön aus."

Nessi wurde gemeinsam mit ihrer Ex Ina (28) Mutter. Das ehemalige Liebespaar wurde dank einer Samenspende Eltern. Da Ina zum Zeitpunkt von Olivias Geburt aufgrund eines Schlaganfalls im Koma lag, entwickelte sich jedoch nicht die gewünschte Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Nessis Ex und der kleinen Olivia Rose. "Das bedeutet nicht, dass ich Livi nicht liebe oder nicht für sie da bin, aber durch meinen Schicksalsschlag konnte ich diese enge, mütterliche Bindung, die viele erwarten, leider nicht aufbauen", erklärte Ina vor wenigen Wochen im Netz. Olivia Rose lebt nach der Trennung ihrer Mütter bei Nessi in Berlin. Ina wohnt mittlerweile in Köln und ist in einer neuen Beziehung mit einem alten Studienfreund.

Nach acht gemeinsamen Jahren verkündeten Nessi und Ina im September das Ende ihrer Beziehung. Jüngst verriet Nessi, wie es der kleinen Olivia mit der Trennung geht. "Meine Tochter hat die Trennung nicht wirklich bewusst mitbekommen. Sie merkt natürlich, dass wir jetzt nur noch zu zweit hier wohnen, aber sie hat nie Streit oder schlechte Energie mitbekommen", erklärte die 28-Jährige in einer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Coupleontour-Vanessa mit ihrer Tochter Olivia

Anzeige Anzeige