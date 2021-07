Elijah Hewson ist ganz der Papa! Mit U2 feierte Bono (61) in der Vergangenheit große Erfolge. Der Ire gehört laut einem Ranking sogar zu den 100 besten Sängern aller Zeiten. Kein Wunder, dass sein musikalisches Talent auch an seinen Nachkommen nicht vorübergeht. Bonos Sohn Elijah ist zwar erst 21 Jahre alt, aber im Business schon krass erfolgreich. Der Musiker stürmt derzeit die britischen Charts.

Mit seiner Rockband Inhaler startet Bonos Nachwuchs aktuell so richtig durch – ihr Debütalbum "It Won’t Always Be Like This" liegt sogar an der Spitze der britischen Charts. "Wir können es nicht glauben, dass unser Album auf die Nummer eins geklettert ist", gab die Band gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA zu verstehen. Vor einiger Zeit hätten sie noch in kleinen Clubs ihre Songs zum Besten gegeben – jetzt sei es möglich, die ganz großen Konzerthallen zu füllen.

Für Eli sei es aber von besonderer Bedeutung, dass sein Erfolg nicht nur seinem berühmten Vater zu verdanken ist. Der habe ihm zwar die Türen geöffnet, ihren Durchbruch habe sich die Band jedoch selbst erarbeitet. Das sei vor allem dadurch möglich gewesen, dass die Fans von Inhaler mit U2 wenig am Hut haben. Dennoch hat der junge Musiker kein Problem damit, auf sein Elternteil angesprochen zu werden. "Ich mache den Leuten, die sich dafür interessieren, keinen Vorwurf", stellte er klar.

Getty Images Musiker Bono

Instagram / inhalerdublin Die irische Band Inhaler

Getty Images Bono

