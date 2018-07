Mit diesem Foto ist die Frage, ob Stars auch privat Zeit miteinander verbringen, wohl endgültig beantwortet. In Südfrankreich macht Hollywood auf dem Weingut Château La Coste Urlaub – und zwar gemeinsam! Das beweist ein Selfie der ganz besonderen Art: Talent-Manager Guy Oseary hält nicht nur sein eigenes Antlitz, sondern ebenso die Gesichter von gleich zehn Megastars in einem Social-Media-Pic fest! Wer feiert denn da so ausgelassen miteinander?

Wie vorherige Fotos auf Guys Instagram-Account zeigen, urlaubt der Manager von U2 hier mit Komiker Chris Rock (53) und dessen Ehefrau, dem Model Michelle Alves. Mit Hut, Brille und rosa Hemd fast nicht zu erkennen: Sacha Baron Cohen (46). Der scheint mit Ehefrau Isla Fisher (42) eine Auszeit vom stressigen Hollywood-Leben zu nehmen, denn die ist auf dem Pic ebenfalls zu sehen. Ansonsten tummeln sich auf dem Foto Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (48) und dessen Liebste Camila Alves (36), Guys Klient Bono (58) und Hunger Games-Darsteller Woody Harrelson (57). Neben Chris schmiegt sich dessen Freundin, die Schauspielerin Megalyn Echikunwoke, an den Star. Und Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich (54) versteckt sich unter einem hellen Strohhut und hinter dicken Sonnebrillengläsern. Inmitten all der Starpower gehen der französische Fotograf JR mit schwarzem Hut und Sonnebrille und Bonos Ehefrau Ali Hewson fast unter.

Das Bild kann es also mit dem berühmten Oscar-Selfie von Ellen DeGeneres (60) allemal aufnehmen. Die Moderatorin forderte 2014 während der Verleihung der Academy Awards so viele Stars wie möglich auf, ein Foto mit ihr zu machen. Am Ende rissen sich unter anderem Jennifer Lawrence (27), Bradley Cooper (43), Julia Roberts (50) und Brad Pitt (54) darum, gemeinsam abgelichtet zu werden. Hättet ihr gedacht, dass Berühmtheiten wirklich so viel Zeit privat miteinander verbringen? Stimmt ab!

