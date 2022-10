Große Stütze: U2-Rocker Bonos Frau half ihm bei seinem Buch

Bono (62) legt viel Wert auf die Meinung seiner Frau Ali Hewson! Der U2-Rocker und seine Liebste lernten sich in der Highschool kennen. 1982 gingen die beiden den Bund der Ehe ein – damit sind sie schon seit 40 Jahren verheiratet! Sie verbindet aber viel mehr als nur ihre Liebe, denn der Musiker und seine Herzensdame haben vier Kinder, die sich allesamt schon im Erwachsenenalter befinden. Nun brachte Bono eine Autobiografie heraus, bei der seine Frau Ali ihm die größte Stütze war.

In einem People-interview sprach der Musiker nun über sein Buch "Surrender: 40 Songs, eine Geschichte", in dem er die wichtigsten Momente in seinem Leben festgehalten hat. Doch ohne seine Frau hätte er seine Lebensgeschichte nie aufs Papier gebracht. "Ali erinnert sich an Dinge, an die ich mich nur noch halb erinnere und an Gespräche, die ich schon fast vergessen habe", erklärte der 62-Jährige und gab dann sogar zu: "Sie war bei allen wichtigen Szenen in meinem Leben dabei, seit ich ein Teenager war. Sie hat oft einen besseren Blick auf mein Leben als ich selbst."

Ali war sogar die Erste, die über Bonos Werk lesen durfte. "Ich war nervös, denn sie ist ein sehr privater Mensch. Ich war überrascht, als sie außer der Schreibweise kaum etwas ändern wollte", plauderte der U2-Frontmann aus. Obwohl der Musiker seine eigenen Songtexte verfasst, hatte er ein paar Probleme beim Schreiben seines Buches. "Man ist allein und hat keinen Sound, nur die Sprache. Das war anfangs entmutigend. Aber ich genoss den Luxus, lange Sätze und ganze Absätze schreiben zu können", verriet der gebürtige Ire.

Getty Images Bono und seine Frau Ali Hewson im Mai 2003

Getty Images Bono und seine Frau Ali Hewson im Juni 2011

Getty Images U2-Rocker Bono in London 2005

