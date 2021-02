Zwei Jahre ist es inzwischen her, dass das Filmdebüt der Romanvorlage After von Anna Todd (31) in den Kinos lief. Der erste Teil erfreute damals viele Zuschauer, aber einigen fehlte es an erotischen Szenen, die im Buch detailliert beschrieben werden. Im vergangenen Jahr flimmerte dann die Fortsetzung über die Leinwände. Seitdem wartet das Publikum gespannt auf den dritten Teil. An Valentinstag ging nun ein heißer Trailer zu "After Love" online – wird der Film ähnlich aufreizend wie Shades of Grey?

Die Fortsetzung scheint für die Fans vielversprechend zu werden. In dem kürzlich veröffentlichten Teaser auf YouTube geht es ziemlich leidenschaftlich zu: Einige Nahaufnahmen zeigen, wie sich die beiden Protagonisten Tessa Young (Josephine Langford, 23) und Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin, 23) stürmisch ihrer Lust hingeben. Wie Daily Mail berichtet, scheint der Teaser ähnlich erotisch konzipiert zu sein wie der Welterfolg "Shades of Grey". Von Rückenzerkratzen bis Haareziehen ist jedenfalls alles dabei – es wird heiß! Und auch sonst scheinen die beiden Hauptfiguren einige Ähnlichkeiten mit den Charakteren des SM-Streifens aufzuweisen.

Den Zuschauern sind die sexy Szenen der zwei Turteltauben natürlich nicht entgangen: "Das ist wie die Teenager-Version von 'Fifty Shades of Grey'" und "Ändert den Filmnamen zu 'Shades of Grey'", witzelten einige Fans unter dem Trailer. Jedenfalls scheint das Publikum mit dem neuen Teil auf seine Kosten zu kommen!

Anzeige

Aviron Pictures Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin

Anzeige

Instagram / aftermovie Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin am Set von "After Truth"

Anzeige

Getty Images Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin bei der "After Passion"-Premiere, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de