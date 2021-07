Was ist nur bei Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) los? Eigentlich schweben die einstige Bachelor-Teilnehmerin und der Schauspieler auf Wolke sieben. In einigen Wochen werden die beiden sogar zum ersten Mal Eltern. Doch kriselt es jetzt etwa zwischen ihnen? Darauf deutet zumindest Yeliz' Instagram-Account hin. Die werdende Mutter hat fast alle Fotos mit Jimi gelöscht. Außerdem ist sie ihm sowie seiner gesamten Familie auf der Foto- und Videoplattform entfolgt. Bisher schweigt die 27-Jährige zu den Hintergründen. In ihrer Story zitiert sie jedoch Rapper Drake (34). "Traurig, dass man erst am Ende merkt, wie hinterhältig manche Menschen sind", heißt es darin.

