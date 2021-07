Diese Freundinnengruppe ist in den vergangenen Wochen so richtig zusammengewachsen! Während Irina Schlauch, Miri, Bine und Co. bei Princess Charming um die Wette flirteten, kommentierte die YouTuberin Annikazion die lesbische Datingshow im Netz. Letztendlich kreuzten sich die Wege der Frauen dann sogar – und mittlerweile hängen sie immer öfter gemeinsam ab. Aber wie ist die Freundschaft zwischen Annika und den "Princess Charming"-Girls eigentlich entstanden? Promiflash hat bei der Webvideoproduzentin nachgefragt...

Im Promiflash-Interview erklärte Annika, dass sie nach Folge zwei das erste Mal Kontakt zu einer der Kandidatinnen hatte. "Da bin ich kurz vorher der Miri auf Instagram gefolgt, weil ich sie so sympathisch finde", berichtete die YouTuberin und erinnerte sich: "Sie war dann so: 'Oh mein Gott, Annikazion folgt mir.' Und ich war so: 'Oh mein Gott, Miri folgt mir.' Und dann sind wir aus Spaß ins Gespräch gekommen." Fortan habe es dann einen regen Austausch über die jeweils aktuelle Folge gegeben.

Aber damit nicht genug! Inzwischen versteht sich Annika nämlich nicht nur mit Miri, sondern auch mit vielen weiteren "Princess Charming"-Stars so richtig gut. "So kamen dann auch Irina und Bine dazu, weil die drei ja in sehr engem Austausch sind", erklärte sie und rief sich das erste Treffen abseits von Social Media in Miris Heimatstadt in Erinnerung: "Irgendwann bin ich dann eben nach Kiel gefahren."

Anzeige

Instagram / annikazion Annika, auf YouTube bekannt als Annikazion

Anzeige

Instagram / mirielle.boho Die YouTuberin Annikazion mit den "Princess Charming"-Stars Bine, Irina und Miri

Anzeige

Instagram / mirielle.boho Bine, Irina und Miri, "Princess Charming"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de