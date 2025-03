So geht Nessi mit Fan-Meinungen über "Princess Charming" um

Auf Vanessa Brock (28), die den meisten als Nessi von Coupleontour bekannt sein dürfte, prasseln momentan diverse Eindrücke ein. Erst vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass die Influencerin die neue Princess der Kuppel-Show Princess Charming sein wird. Die Dreharbeiten der fünften Staffel sind bereits in vollem Gange. Über Nessis Teilnahme am Format scheinen sich die Fans bisher uneinig zu sein. Einige üben sogar harte Kritik – was macht das mit der Netz-Bekanntheit? "Ich bin natürlich viel am Drehen, da lege ich mein Handy selbstverständlich weg und versuche, mich auch nicht von den äußeren Einflüssen beeinflussen zu lassen. Ich lese tatsächlich gerade auch ganz wenige Nachrichten und Kommentare", erklärt die Mutter einer Tochter in ihrer Instagram-Story.

Zwar kann Nessi während der Dreharbeiten ohnehin nicht viel am Handy sein, doch auch ohne die Verpflichtung würde sie vermutlich die Meinungen einiger Fans ignorieren. Die Ex von Ina (28) plagen einige Zweifel, die sie weiter ausführt: "Ich habe einfach Angst, wenn ich Meinungen sehe oder lese, dass das vielleicht meine Gefühle, meine Gedanken, meine Werte beeinflussen könnte – ich bin ein Mensch, der sich leicht beeinflussen lässt."

Nach der Bekanntgabe der neuen Princess taten zahlreiche Fans ihre Meinungen im Netz kund. Während vereinzelte Social-Media-Nutzer ihre Freude über Nessis Teilnahme ausdrückten, zeigten sich viele Zuschauer eher irritiert über die neue Princess. "Ernsthaft? Das passt für mich gar nicht. Du glaubst an die große Liebe, Seelenverwandtschaft und startest bei so einer oberflächlichen Show", fragte sich ein User verwundert. Ein weiterer schloss sich an und tippte unter den offiziellen Instagram-Post der Show: "Schade. Du sagst immer wieder, du wartest, bis die Frau für dich kommt und erzwingst nichts. Und jetzt leider so was."

RTL / Fine Lohmann Die neue Princess Charming Vanessa Brock aka nessiontour

Instagram / nessiontour Vanessa Brock aka nessiontour, Februar 2025

