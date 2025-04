Dreh vorbei: Nessi reflektiert ihre "Princess Charming"-Zeit

Vanessa Borck, besser bekannt als Nessiontour (28) ist die diesjährige Princess Charming und sucht in der Datingshow die große Liebe. Nach Abschluss der Dreharbeiten meldet sich die Influencerin nun wieder bei ihren Fans und gibt einen ersten kleinen Einblick, wie es ihr auf der spannenden Reise ergangen ist. "Die Zeit war so intensiv und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie meine Eltern mich vor ein paar Wochen zum Flughafen gebracht haben", erinnert sie sich in einem kurzen Instagram-Reel und ergänzt: "Ich habe Sport gemacht, ich habe versucht zu wachsen, ich habe Affen in der Natur gesehen, ich habe so viel über mich selbst gelernt. Ich glaube, ich bin jetzt auch ein bisschen ein anderer Mensch."

Durch die neue Erfahrung habe sie sehr viel Klarheit erlangt: "Ich habe hier so viel über mich selbst gelernt. Diese Erfahrung hat mich verändert und mich irgendwie auch zurück zu mir gebracht." Trotz einiger Zweifel sei am Ende alles gut gewesen. "Ich habe mich oft gefragt, ob ich das schaffe und ich habe es geschafft", schwärmt Nessi von ihrem Erlebnis. Viel mehr verrät sie allerdings nicht.

In einem kürzlichen Q&A auf Instagram beantwortete die Content Creatorin zudem einige Fragen zu ihrer Teilnahme bei "Princess Charming". Damals erklärte sie, dass sie ihre kleine Tochter Olivia mit nach Thailand genommen habe: "Ja, Livi ist mit dabei. Ich würde niemals ohne sie irgendwo hingehen für eine längere Zeit – egal, ob für einen Dreh, privat, beruflich oder sonst etwas." Während der Dreharbeiten passte ihre Schwester Laura auf die Kleine auf, und während der Drehpausen konnte Nessi dann Zeit mit ihrer Tochter verbringen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Nessiontour, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Livi

Anzeige Anzeige