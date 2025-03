So denkt neue die "Princess Charming" Vanessa über Monogamie

Vanessa (28), die den meisten unter dem Namen Nessiontourx bekannt sein dürfte, steht als neue Hauptperson bei der Datingshow Princess Charming im Mittelpunkt des Geschehens. In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin nun ihre klaren Ansichten zum Thema Monogamie: "Ich möchte immer monogam leben. Ich bin kein Mensch, der seine Partnerin teilen kann – für mich fühlt sich eine Beziehung nur dann wirklich erfüllend an, wenn sie exklusiv ist."

Schon in den vergangenen Staffeln sorgten die Themen Monogamie und polyamore Beziehungen mehrfach für hitzige Diskussionen. Vanessa betont allerdings, dass sie trotz ihrer festen Vorstellungen offen für Experimente und Kompromisse innerhalb einer Beziehung sei – nur eine Öffnung der Beziehung sei für sie ausgeschlossen. Ihr öffentliches Bekenntnis wirft bei vielen Fans die Frage auf, ob erneut ähnliche Gespräche und Konflikte wie in der Vergangenheit entstehen werden.

Dass Nessi die neue Princess ist, überraschte zahlreiche Fans. Gleich 20 Singleladys werden um das Herz der Mutter einer Tochter kämpfen. Für die 28-Jährige ist die Teilnahme an der Realityshow ein großes Abenteuer, auf das sie schon jetzt ganz gespannt ist. "Das wird auf jeden Fall die spannendste Zeit meines Lebens, weil ich jetzt anfange, mal richtig zu daten und das eigentlich noch nie in meinem ganzen Leben richtig gemacht habe", plauderte Nessi in einem Instagram-Video aus, das auf dem offiziellen Account der Show veröffentlicht wurde.

Instagram / nessiontour Nessi alias nessiontour, Influencerin

RTL / Fine Lohmann Die neue "Princess Charming" Vanessa Borck alias nessiontour

