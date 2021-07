DaniLeigh gibt ein erstes kleines Baby-Update! Vergangene Woche hatte die Musikerin überraschend verkündet, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Mit einem sexy Babybauch-Foto hatte die On-Off-Freundin von DaBaby (29) die freudigen Nachrichten mit ihren Fans geteilt. Nun verriet die werdende Mama auch endlich, ob sie sich auf einen Sohn oder eine Tochter freuen darf – Dani wird ein kleines Mädchen zur Welt bringen!

Am Mittwoch veröffentlichte die "Easy"-Interpretin einige Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account, mit denen sie das Geheimnis um das Geschlecht ihres Babys lüftete. In einem lässigen rosafarbenen Hosenanzug, der ihren kugelrunden Bauch zur Schau stellte, verriet die 26-Jährige, dass sie ein Mädchen bekommt. "Es ist ein...", schrieb die Sängerin schlicht mit vielen pinken Herz-Emojis zu den Schwangerschaftsfotos.

In den Kommentaren gratulierten der Rapperin viele Fans und Promis zu ihrem "Baby-Girl". "Sie wird umwerfend sein, genau wie ihre Mama!", schrieb beispielsweise ein User, und ein anderer fügte hinzu, dass Dani auf den Bildern einfach wunderschön aussehe. Da sich die in Miami geborene Beauty bisher jedoch noch nicht zum Vater ihres Kindes geäußert hat, spekulierten die Fans in den Kommentaren zudem darüber, wer der Erzeuger sein könnte.

Instagram / iamdanileigh DaniLeigh im Juli 2021

Instagram / iamdanileigh DaniLeigh im März 2021

Instagram / iamdanileigh DaniLeigh im April 2021

