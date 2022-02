Es gibt schon wieder großen Streit bei DaBaby (30) und DaniLeigh (27). Die Musiker führten eine turbulente On-Off-Beziehung, die zuletzt öffentlich eskalierte. Im November 2021 stritten die beiden sich während eines Livestreams so sehr, dass DaBaby sogar die Polizei rufen musste. Daraufhin trennten sich die Eltern einer kleinen Tochter. Doch jetzt kam es zum nächsten Eklat: DaBaby prügelte sich auf einer Bowlingbahn heftig mit DaniLeighs Bruder Brandon!

In dem schockierenden Video, das The Sun vorliegt, sieht man die beiden Männer umringt von mehreren Zuschauern wild miteinander kämpfen. Brandon sei ursprünglich eingeschritten, um seine Schwester vor dem Rapper zu verteidigen. Die Aufnahme zeigt, wie DaBaby den älteren Bruder seiner Ex-Freundin an den Haaren packt und einfach nicht mehr loslässt. Wegen der rutschigen Bowlingbahn kann der Angegriffene sich nicht halten und fällt immer wieder hin. Der 29-Jährige sei bei der Auseinandersetzung erheblich verletzt worden.

Neben den Streits mit DaniLeigh ist es bei Weitem nicht das erste Mal, dass DaBaby negativ auffällt. Im vergangenen Sommer sorgte der Künstler mit homophoben Aussagen für weltweite Aufregung. Daraufhin durfte er bei verschiedenen Großveranstaltungen nicht mehr auftreten. Mittlerweile hat der "Ball If I Want To"-Interpret sich für seine Entgleisungen entschuldigt.

Instagram / iamdanileigh DaBaby und DaniLeigh im August 2021

Getty Images DaniLeigh und ihr Bruder Brandon, 2018

Getty Images DaBaby auf dem Rolling Loud Festival im Juli 2021 in Miami

