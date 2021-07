Süße Babynews von DaniLeigh! Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Danielle Leigh Curiel heißt, wurde durch Kooperationen mit Künstlern wie Chris Brown (32), Megan Thee Stallion oder Lil Baby weltweit bekannt. Seit Wochen haben Fans und die Presse schon darüber spekuliert, ob sie in besonderen Umständen sei. Jetzt steht endlich fest, dass die Gerüchte wirklich der Wahrheit entsprechen: DaniLeigh erwartet zum ersten Mal Nachwuchs.

Die Sängerin bestätigte die freudigen News nun selbst mit einem pompösen Babybauch-Shooting auf Instagram. In einer paradiesischen Landschaft mit Wasserfall setzt sie in den Aufnahmen ihre Körpermitte in Szene. Die Beauty ist definitiv nicht erst seit gestern schwanger, sondern befindet sich augenscheinlich schon im letzten Trimester. "Während du wächst, wachsen auch meine Liebe, Disziplin und Konzentration", widmete sie ihrem Baby süße Zeilen.

Wer der Vater des ungeborenen Sprösslings ist, ist bis dato nicht bekannt. Viele Fans glauben, dass es Rapper DaBaby (29) ist. Die beiden Musiker wurden in der Vergangenheit immer mal wieder zusammen erwischt. Bestätigt wurde eine Beziehung zwischen ihnen bislang aber nicht.

Anzeige

Instagram / iamdanileigh DaniLeigh, Sängerin

Anzeige

Getty Images DaniLeigh, 2019

Anzeige

Instagram / dababy DaBaby bei den Billboard Music Awards im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de