Sind die Baby-Gerüchte damit vom Tisch? Erst vor rund zwei Monaten hatten diese Schlagzeilen für Aufsehen gesorgt: Ein Insider plauderte aus, dass Chris Brown (30) sein zweites Kind erwarten soll – und das mit seiner Ex-Freundin Ammika Harris. Während der Sänger weiter eisern schweigt, wenn es um den vermeintlichen Nachwuchs geht, hält er sich bei einer Sache ganz und gar nicht zurück: Chris flirtete jetzt im Netz mit DaniLeigh!

Gemeinsam mit der Sängerin hatte Chris bereits im Juni ihren Song “Remix” neu aufgelegt. Die Tanzmoves der beiden hatten schon damals für Spekulationen gesorgt, ob sie vielleicht mehr als nur Kollegen sein könnten – und die heizte der Musiker nun weiter an. “Verdammt, ich habe Bae im Hintergrund erwartet”, schrieb DaniLeigh zu einem Instagram-Schnappschuss, auf dem sie am offenen Fenster lehnt und ein Kuscheltier auf dem Bett zu erkennen ist. “Ich bin nicht da hinten”, antwortete Chris daraufhin und versah den Post in einem weiteren Kommentar mit einem Flammen-Emoji. Spielt er damit etwa darauf an, dass er DaniLeighs neuer “Bae” ist?

Ob Chris nun in festen Händen ist oder ein zweites Baby erwartet: Der 30-Jährige äußerte sich bisher nicht. Eine Quelle hatte den Kinder-Stein ins Rollen gebracht, als die gegenüber Page Six über die vermeintliche Schwangerschaft von Chris’ Ex-Model-Freundin gesprochen hatte. Er soll Ammika demnach im Netz bereits als seine “Baby-Mama” bezeichnet haben.

