Die erste Staffel von Princess Charming geht gerade zu Ende. Das Finale der lesbischen Kuppelshow ist derzeit online abrufbar. Mit Elsa und Lou stehen zwei Damen im Showdown, die die Protagonistin Irina Schlauch von Anfang an begeistern konnten. Am Ende fällt die Entscheidung der Rechtsanwältin auf Lou: "Lou, danke, dass du mich so schön verzaubert hast. Ich freue mich darauf, noch weitere Facetten an dir zu entdecken und diese Reise mit dir zusammen weiterzugehen."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de