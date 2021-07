Brianne Howey (32) ist unter der Haube! Seit fünf Jahren ist die "Ginny & Georgia"-Darstellerin mit ihrem Partner Matt Ziering liiert. Eigentlich wollten die Turteltauben schon im vergangenen Jahr den Bund fürs Leben eingehen – aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage mussten sie die Planung allerdings erst mal auf Eis legen. Nun war es aber endlich so weit: Brianne und ihr Matt haben geheiratet!

Laut People fand die Trauung am Samstag in Kalifornien statt – in einem Interview machte die Schauspielerin deutlich, wie sehr sie den Tag genossen hat. "Es war das schönste Gefühl, von so vielen Menschen umgeben zu sein, die wir lieben. Die Nacht war noch magischer, als ich es mir hätte vorstellen können", schwärmte die Blondine. Insgesamt über 100 Gäste feierten mit dem Brautpaar.

Das frischvermählte Ehepaar hatte sich vor fünf Jahren in einer Bar kennengelernt. Damals habe Matt den Abschluss seiner Anwaltsprüfung gefeiert und Dianne sei mit Freunden unterwegs gewesen, wie die beiden Los Angeles Magazine vor einigen Monaten erzählten.

Instagram / briannehowey Brianne Howey mit ihrem Partner Matt

SOPHIE GIRAUD/NETFLIX Brianne Howey in "Ginny & Georgia"

Instagram / briannehowey Brianne Howey und ihr Ehemann Matt im September 2019

