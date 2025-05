Netflix-Hit "Ginny & Georgia": Dann kommt die dritte Staffel

Das beliebte Mutter-Tochter-Duo Ginny und Georgia kehrt zurück auf die Bildschirme: Die dritte Staffel der Hit-Serie "Ginny & Georgia" erscheint am 5. Juni 2025 exklusiv auf Netflix. Nachdem die Wartezeit aufgrund der Hollywood-Streiks länger ausfiel als gewohnt, hat der Streamingdienst nun nicht nur den Starttermin der neuen Folgen verkündet, sondern auch eine weitere Überraschung parat – Staffel vier ist bereits in Planung! Die Schauspielerinnen und Schauspieler verkündeten die frohe Botschaft höchstpersönlich über Instagram und heizten die Vorfreude der Fans auf die kommenden Ereignisse in Wellsbury gehörig an.

Viele Fragen sind nach dem dramatischen Finale der zweiten Staffel noch offen: Georgia, die bei ihrer Hochzeit mit Paul spektakulär festgenommen wurde, muss sich endlich für ihre Taten verantworten – nicht nur vor der Polizei, sondern auch vor ihrer Familie. Der bevorstehende Gerichtsprozess wirft einen großen Schatten auf die Beziehung zu ihren Kindern Ginny und Austin, die beide schwer unter den Geschehnissen leiden. Gleichzeitig dürfen sich Zuschauer auf jede Menge neue Dramen, Liebesdreiecke und wohl auch das ein oder andere Wiedersehen freuen: Wie erste Teaser zeigen, steht die Clique "MANG" wieder im Fokus. Serienschöpferin Sarah Lampert verriet gegenüber Deadline, dass sich die Dynamik in Staffel 3 stark verändern wird: "Es ist fast, als wäre Superman geschlagen worden. Es bleibt abzuwarten, ob sie aus diesem Schlamassel wieder herauskommt."

Abseits von Mord, Liebeskummer und Familienkonflikten sind die Darsteller den Zuschauern längst ans Herz gewachsen. Besonders die Chemie zwischen Hauptdarstellerin Brianne Howey (Georgia) und Antonia Gentry (Ginny) wurde in der Vergangenheit häufig von Fans und Medien gelobt. Privat ist Brianne Howey frischgebackene Mutter und bringt auch auf Social Media regelmäßig ihre Begeisterung für die Arbeit am Set und den engen Zusammenhalt des Teams zum Ausdruck. Nach außen präsentiert sich das Ensemble als echte Familie, die auf und abseits der Kameras füreinander da ist. Katie Douglas (Abby) und Chelsea Clark (Norah) machten in verschiedenen Interviews bereits deutlich, wie sehr sie die gemeinsame Zeit am Set und das Mitwachsen mit ihren Rollen schätzen – schließlich sind auch sie mit der Serie gereift und freuen sich nun gemeinsam mit den Fans auf das nächste aufregende Kapitel von "Ginny & Georgia".

Anzeige Anzeige

Getty Images Brianne Howey, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Brianne Howey, "Ginny & Georgia"-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige