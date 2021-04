Tolle Neuigkeiten für alle Fans von "Ginny & Georgia"! Schon kurz nachdem die Comedy-Drama-Serie Premiere auf Netflix gefeiert hatte, landete sie auch schon in den Top Ten des Streaminganbieters – und hält sich dort seitdem stabil! Vor allem, da Staffel eins mit einem Cliffhanger endete, wollen sicherlich alle Zuschauer wissen, ob und wie die mitreißende Geschichte rund um Teenagerin Ginny (Antonia Gentry) und ihre junge Mama Georgia (Brianne Howey, 31) weitergeht. Jetzt wurde endlich bestätigt, dass es eine Fortsetzung geben wird!

Das gab der Streamingriese Netflix jetzt in einer Pressemitteilung bekannt: Staffel zwei von "Ginny & Georgia" sei bereits in Planung! Die Fans dürfen sich auf zehn weitere einstündige Folgen freuen. Wann genau es so weit sein wird, ist aber noch nicht mitgeteilt worden. In der Bekanntgabe richteten Showrunnerin Debra J. Fisher und Produzentin Sarah Lampert sich auch direkt an die fleißigen Zuschauer: "Wir sind so dankbar für all die positive Resonanz und Liebe, die ihr 'Ginny & Georgia' gegeben habt."

Auch die "Ginny & Georgia"-Stars äußerten sich bereits zur Fortsetzung ihrer Serie. "Juhu, ich freue mich so sehr darauf, nach Wellsbury zurückzukehren", jubelt Georgia-Darstellerin Brianne auf Instagram. "Die besten Nachrichten überhaupt", freut sich ihre Serien-Tochter Antonia. Werdet ihr euch Staffel zwei ansehen? Stimmt ab!

