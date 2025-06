Nach zwei Jahren Pause: "Ginny & Georgia" kommt zurück

Am 5. Juni 2025 kehrt die beliebte Netflix-Serie Ginny & Georgia endlich mit ihrer dritten Staffel zurück. Zwei lange Jahre mussten Fans auf die Fortsetzung der emotionalen Dramedy warten, wobei allein Staffel 2 über 70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte. Das Finale der letzten Staffel endete mit einem dramatischen Cliffhanger: Georgia (Brianne Howey, 36) wird direkt nach ihrer Hochzeit von der Polizei verhaftet – wegen des Mordes an Tom Fuller. Ihre Familie, darunter Tochter Ginny (Antonia Gentry) und Ehemann Paul (Scott Porter, 45), ist schockiert und muss hilflos mitansehen, wie der Polizeieinsatz ihr Leben auf den Kopf stellt.

In Staffel 3 dürfen sich Fans erneut auf dramatische Wendungen einstellen. Während Georgia, mit einer elektronischen Fußfessel ausgestattet, zu Hause auf ihren Mordprozess wartet, droht ihr im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe. Auch Ginny hat schwer mit den Folgen zu kämpfen: An ihrer Schule wird sie ausgegrenzt und verurteilt, was ihr emotional stark zusetzt. Gleichzeitig bekommt die Serie Zuwachs durch neue Figuren: Ty Doran übernimmt die Rolle von Wolfe, einem lässigen Mitschüler, und Noah Lamanna spielt Tris, eine kluge und selbstbewusste Skateboarderin. Showrunnerin Sarah Lampert versprach bereits im Vorfeld gegenüber Tudum eine explosive Staffel voller überraschender Entwicklungen: "In dieser Staffel haben wir unsere Welt in die Luft gejagt. Das ist die beste Art, es zu beschreiben."

Seit ihrem Start im Jahr 2021 hat sich die Serie "Ginny & Georgia" zu einem echten Netflix-Hit entwickelt. Der gelungene Mix aus Drama und humorvollen Dialogen begeistert ein breites Publikum. Schon bei der Premiere fühlten sich viele an die Kultserie "Gilmore Girls" erinnert – schließlich steht auch hier eine enge Mutter-Tochter-Beziehung im Zentrum, geprägt von Alltagschaos und tiefgreifenden Herausforderungen. Doch "Ginny & Georgia" setzt mit seiner eigenständigen, dunkleren Tonalität und einer spannungsgeladenen Erzählweise eigene Akzente. Mit der bereits bestätigten vierten Staffel wird die Geschichte des unkonventionellen Duos wohl noch eine Weile die Herzen der Zuschauer erobern – und brechen.

Getty Images Brianne Howey, Schauspielerin

Getty Images Brianne Howey im Februar 2023

