Raven Gates wird bald zum ersten Mal Mama! Bei der einstigen US-Bachelor in Paradise-Kandidatin läuft es privat aktuell wie am Schnürchen. Nachdem die Beauty ihrem Partner Adam Gottschalk im Januar bei einer traumhaften Zeremonie das Jawort gab, verkündete das Paar nun tolle Neuigkeiten: Die kleine Familie bekommt Verstärkung. Im Januar soll Raven und Adams erstes gemeinsames Kind zur Welt kommen!

Auf ihrem Instagram-Account lüftete die Brünette ihr süßes Geheimnis: "Ich bin völlig aus dem Häuschen, diese Neuigkeiten mit euch zu teilen. Unser Honeymoon-Baby wird im Januar kommen. Ich habe dich schon geliebt, bevor du in meinem Bauch warst." Gegenüber People machte die 30-Jährige deutlich, wie sehr sie sich auf ihren Nachwuchs freut: "Es ist so aufregend. Wir haben es direkt nach der Hochzeit erfahren. Ich wollte schon so lange Mutter werden."

Raven teilte auch bereits die ersten Babybauch-Fotos – noch vor der Geburt richteten die Eltern in spe für ihr ungeborenes Kind nämlich einen Instagram-Account ein, auf dem die werdende Mama fleißig Updates posten wird.

Instagram / ravennicolegates Raven Gates und Adam Gottschalk

Getty Images Raven Gates, amerikanische Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / baby.gottschalk Raven Gates während ihrer Schwangerschaft, Juli 2021

